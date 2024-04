Sansone al 90′: il Lecce batte l’Empoli 1-0 e fa un grande balzo verso la salvezza

Pesantissimo successo del Lecce, nella sfida salvezza contro l’Empoli. Gara in assoluto equilibrio, risolta nel finale da una ingenuità difensiva dei toscani, con Sansone che regala tre punti fondamentali per i salentini.

Nel primo tempo, dopo 5 minuti, aveva sbloccato la gara l’Empoli, con Cerri. nell’unica vera palla gol avuta dagli uomini di Nicola. Gol annullato per colpa di un portiere della squadra che ha segnato? Sembra paradossale ma è quello che è accaduto a Lecce, nel gol annullato all’Empoli dopo pochi minuti. Grande spunto di Cancellieri sulla sinistra che arriva sul fondo e trova la deviazione vincente di Cerri. Mariani, però, dopo un lungo check con il VAR e la seguente revisione, non convalida la rete: punita un’uscita precedente di Caprile, che aveva bloccato il pallone fuori area. E dal suo rilancio è nata l’azione del vantaggio toscano.

Nella ripresa, regna ancora l’equilibrio, le due squadre hanno avuto paura di perdere, controllandosi, con il Lecce a provare qualcosa un più, giocando in casa. All’ultima chance, all’89’, la rete decisiva. Palla messa nel mezzo, Pierotti ruba un pallone importante, serve Sansone che entra con la palla in porta per il vantaggio del Lecce. Proteste Empoli per un presunto fallo, ma Mariani convalida.

Assalto dei toscani a questo punto, ma invano. Vince in manier arocambolesca il Lecce 1-0. I salentini si portano a 32 punti, con un grande margine sulla zona retrocessione. L’Empoli resta a 28 punti.

Foto: twitter Lecce