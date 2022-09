Sané: “Primo tempo frustrante, meglio nella ripresa. Gol? Ho attaccato lo spazio, assist perfetto”

Il Bayern Monaco ha vinto contro il Barcellona per 2-0 grazie alle reti di Sané e Lucas Hernandez. L’attaccante dei bavaresi, Leroy Sané ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria sui blaugrana arrivata anche grazie ad un suo gol: “Era un po’ frustrante, perché soprattutto noi attaccanti non avevamo giocato bene nel primo tempo nonostante tanto spazio a disposizione. Sappiamo quali sono i nostri punti di forza e nel secondo tempo li abbiamo sfruttati meglio. Il gol? Ho visto che c’era un po’ di spazio libero, ho ricevuto un assist perfetto e non ho fatto altro che tenere il ritmo”.

Foto: sito ufficiale Bayern