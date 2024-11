Sané: “Importante essere parte fondamentale nei piani del Bayern. Quanto guadagno non è una mia priorità”

Leroy Sané, in un’intervista rilasciata al quotidiano Bild, ha parlato di diversi argomenti, inclusa la sua prospettiva futura al Bayern Monaco.

“Abbiamo seguito un piano chiaro sin dalla mia operazione all’inguine a luglio. Il confronto con Julian Nagelsmann e Vincent Kompany è stato molto positivo. Personalmente, devo trovare il giusto equilibrio, soprattutto quando entro in campo per 20-30 minuti, perché voglio sempre dare il massimo. Di recente ho avuto l’opportunità di partire titolare due volte con il Bayern, e questo mi ha aiutato. Sono felice di essere tornato al 100%, mi sento sempre più a mio agio nelle ultime partite e ora voglio entrare il più rapidamente possibile in ritmo. Sono pronto e motivato per il rush finale di stagione”.

Cosa significa per te vestire la maglia della Germania?: “Durante l’Europeo casalingo, ho spesso ripensato ai tempi in cui, da ragazzino, mi trovavo anch’io davanti a un maxischermo per il public viewing. Attraverso i social media ho potuto percepire quanto significasse per le persone, e soprattutto per i bambini, vederci giocare e quanta gioia provassero nell’indossare di nuovo la maglia della Germania. Questo mi riempie di orgoglio e mi mostra quanto si possa fare per il Paese e con il Paese. È una delle sensazioni più belle in assoluto e ti rende umile, facendoti capire che abbiamo una responsabilità e che nulla è scontato. Rappresentare i colori della Germania è per me qualcosa di speciale, ed è ogni volta un onore”.

Con quale quale squadra giocherai il Mondiale per Club?: “Ho fiducia in me stesso, nella situazione e anche nel mio club. Abbiamo un dialogo trasparente e sereno. Ora voglio tornare a giocare regolarmente, godendomi il tempo in campo. Stiamo giocando davvero bene al momento, l’atmosfera è fantastica. Voglio salire su questo treno e dare il mio contributo”.

Situazione al Bayern: “Mi sento davvero bene, i colloqui con Vinni (Kompany, ndr), Max Eberl e Christoph Freund sono molto positivi e basati sulla fiducia. Al momento, i miei pensieri sono effettivamente rivolti solo al Bayern Monaco, e tutto il resto lo valuteremo nelle prossime settimane e mesi”.

Qual è il fattore più importante per un rinnovo contrattuale con il Bayern?: “Si tratta del pacchetto completo, non di singoli fattori. Mi sento a mio agio sia nel club che nello spogliatoio. Per me è importante essere una parte fondamentale nei piani del Bayern Monaco e voglio confermare questo ruolo. In generale, l’allenatore e la filosofia di gioco sono elementi molto rilevanti per me. Rifletto molto su questi aspetti, perché desidero continuare a migliorare il mio stile di gioco. In questo momento, entrambi i fattori si combinano perfettamente”.

“Dà fastidio che, nelle discussioni sul rinnovo, si parli sempre di una possibile riduzione dello stipendio? Si dice che abbia già rinunciato a una somma considerevole quando sei passato dal City al Bayern nel 2020: “Questo argomento non mi passa minimamente per la testa in questo momento. In generale, per me non è mai stata una priorità quanto guadagno. Onestamente, non ci ho mai pensato neanche per un secondo. Come ho detto: conta il pacchetto complessivo. Qual è il mio ruolo? Come mi vede il club? Qual è la filosofia di gioco? Possiamo raggiungere insieme grandi obiettivi, come vincere la Champions League? Questi sono i punti che, per me, vengono prima di tutto”.

Foto: twitter bayern monaco