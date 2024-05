Sané e il rigore di Kane illudono il Bayern, Vinicius (doppietta) non perdona gli errori di Kim: 2-2

Parità all’Allianz Arena tra Bayern Monaco e Real Madrid: 2-2. Dopo 24′ di sofferenza è il Real a colpire con il solito Vinicius Jr: filtrante di Kroos che squarcia la difesa bavarese, in particolare l’ex napoletano Kim appare sorpreso, e lancia Vinicius Junior a tu per tu con Neuer. Al minuto 53 il Bayern trova la rete del pareggio con un lampo di Leroy Sané. L’esterno parte da solo da destra ed entra in area di rigore, esplodendo un mancino potente sul primo palo che sorprende in parte Lunin. E al minuto 57, i Bavaresi completano la rimonta all’Allianz Arena. Segna Harry Kane su calcio di rigore procurato da Musiala, steso da Lucas Vazquez in area di rigore. Il centravanti inglese ha incrociato il destro dal dischetto, spiazzando Lunin. All’82’, però, il punteggio ritorna in parità con la doppietta personale di Vinicius che non lascia scampo a Neuer dal dischetto. Tiro dagli undici metri causato dal fallo di Kim Min Jae, protagonista di una serata storta, ai danni di Rodrygo. Termina così 2-2, si deciderà tutto tra una settimana al Santiago Bernabeu.

Foto: Instagram Real Madrid