Sancho verso il ritorno al Borussia Dortmund

Da qualche settimana sono tornate le voci sul ritorno di Jadon Sancho al Borussia Dortmund, ma per molto tempo sono state solo voci. Secondo quanto riportato da Kicker, negli ultimi i giorni si sono intensificati i colloqui tra il Borussia Dortmund e il Manchester United, attuale squadra di Sancho, per un contratto di prestito fino alla fine della stagione. Sempre secondo Kicker, il nazionale inglese andrà in prestito fino alla fine della stagione. Sancho ha giocato per il Borussia Dortmund tra il 2017 e il 2021, e lì ha vissuto il suo miglior momento da professionista fino ad oggi. In 137 partite ha segnato 50 gol e allo stesso tempo è maturato fino a diventare un nazionale inglese. All’età di 21 anni è finalmente tornato in patria e si è trasferito al Manchester United per 85 milioni di euro + bonus.

Foto: Instagram Sancho