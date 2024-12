Sancho: “Maresca è molto bravo e desideroso di imparare. La Premier? Non abbiamo ancora fatto nulla”

È il momento di Jadon Sancho. Autore di un gol a partita nelle ultime due vittorie del Chelsea (contro Southampton e Tottenham), l’esterno ha parlato ai microfoni di SkySportsUK. Tra i temi il rapporto con Maresca e la possibilità di vincere la Premier League.

“Sono concentrato partita dopo partita e spero di continuare così. Sono molto felice, lavoro sodo per la squadra e l’obiettivo principale è ottenere tre punti ogni settimana. I giocatori che abbiamo in squadra sono di altissima qualità, quindi ogni giorno in allenamento ci spingiamo al massimo. Ogni volta che abbiamo un’opportunità vogliamo mostrare cosa sappiamo fare e sento che la squadra ha creato un bel legame nello spogliatoio. Maresca? È un allenatore molto bravo e capisce i giocatori, ma è molto duro se non fai le cose giuste. Sento che ogni giocatore ha sposato il suo modo di lavorare ed è desideroso di imparare”.

Sugli obiettivi e le chance di possibilità di vittoria in campionato, spiega: “Stiamo prendendo una partita alla volta e ogni partita sarà dura. Abbiamo una lunga stagione davanti a noi, quindi nessuno dei ragazzi sta pensando troppo in questo momento. È quello che tutti i ragazzi si dicono l’un l’altro. Non abbiamo ancora fatto nulla, ma siamo grati di essere in questa posizione. Ci stiamo allenando duramente e stiamo dando il massimo nelle partite”.

Oggi i Blues sono impegnati nel match di Conference League contro l’Astana.

foto: Instagram Chelsea