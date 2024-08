Sancho, il retroscena sull’aereo privato. Chiesa, l’ipotesi Liverpool oltre un anno dopo

Jadon Sancho resta un obiettivo della Juve, alle condizioni che abbiamo più volte raccontato e che non ha senso ribadire, ma alcune cose vanno chiarite. Oggi pomeriggio sono circolate dall’Inghilterra voci su un aereo privato in partenza per l’Italia, ma si trattava di una notizia priva di fondamento. Juve e Manchester United possa arrivare a una soluzione sul prestito e sul pagamento di una congrua parte dell’ingaggio, ma i bianconeri preferiscono aspettare gli sviluppi legati alle uscite di Chiesa e Kostic. Ovviamente correndo un minimo ma calcolato rischio che possa inserirsi qualche altro club. Quanto a Chiesa basta e avanza un concetto: non è che il Barcellona si sia tirato fuori, semplicemente il Barcellona ha lavorato in modo da sistemare – per i noti motivi – le questioni agli acquisti già fatti, Dani Olmo in testa. Chiesa ha già detto sì, l’accordo tra i club non sarebbe un problema, ma prima bisogna fare in modo che il Barcellona esca da quel vicolo cieco per poter presentare un’offerta. Tutto questo può sempre favorire, è il mercato, l’inserimento di altri club. Il Liverpool, nome circolato nelle ultime ore, non sarebbe una novità visto che aveva sondato e ci aveva provato già oltre un anno va, quando la valutazione dell’esterno era di circa 50 milioni. Ma è giusto aspettare.

Foto: Instagram Juventus