Sancho: “Giocare la finale di Champions è un sogno. Farlo contro il Real rende tutto ancora più bello”

Jadon Sancho, stella del Borussia Dortmund, ha parlato a TNT Sports, in vista della finale della Champions League contro il Real Madrid.

Queste le sue parole: “Da bambino sogni sempre di giocare queste partite. Per me è un sogno diventato realtà e giocare contro il Real Madrid rende tutto ancora più bello. Queste sono le partite che mi piacciono di più. Sarà una grande partita. Il Real Madrid? La sua storia parla da sola. Ho buoni amici lì come Vinícius Júnior e Jude Bellingham. Abbiamo parlato dopo la partita contro il Bayern, ho detto loro che ci saremmo visti in finale”.

Foto: Instagram personale