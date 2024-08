Sancho e l’opzione Juventus: la cronaca della giornata

Jadon Sancho e la Juventus: è stata una giornata molto intensa, ma bisogna lavorare ancora. La videoconferenza del pomeriggio, gli aggiornamenti che ci saranno in serata, la necessità di chiudere TUTTI gli accordi prima di cantare vittoria. La Juventus vuole raccogliere i frutti di una semina che, come anticipato, ha avuto inizio a fine giugno. Ma servono pazienza e prudenza, bisognare arrivare fino in fondo, altrimenti parliamo del nulla e la concorrenza c’è sempre. Due cose, da sintetizzare. La prima: è stato raggiunto un accordo di massima sul contributo Red Devils al pagamento di una congrua parte dell’ingaggio di 20 milioni lordi. Ma il Manchester United vuole più dei 5-6 milioni (tutto compreso) che offre la Juventus. La seconda cosa è più importante della prima: la Juventus non prende l’obbligo e vorrebbe anche lasciar perdere il diritto, rinviando le valutazioni al futuro. È una questione di conti, dopo i sacrifici fatti. La strada è questa, la concorrenza c’è, inutile correre troppo: i lavori sono in corso, ma serve la totale quadratura. I rifiuti momentanei di Arthur e Kostic (sopratutto) ma anche di Djaló non aiutano.

Foto: Instagram Sancho