Sancho: “È come tornare a casa, non vedo l’ora di segnare”

Jadon Sancho è tornato a casa, al Borussia Dortmund, nella squadra dove ha espresso il miglior calcio della sua seppur breve carriera. L’attaccante inglese vestirà questa volta la maglia numero 10. Intervistato dopo la firma sul contratto, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club: “Quando sono entrato nello spogliatoio mi è sembrato di tornare a casa. Conosco il club come le mie tasche, sono sempre stato molto vicino ai tifosi e non ho mai perso i contatti con i dirigenti. Non vedo l’ora di rivedere i miei compagni di squadra, di scendere in campo, di giocare a calcio con il sorriso sulle labbra, di fare gol, di segnare gol e di aiutarli a qualificarsi per la Champions League”.