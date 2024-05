Sancho: “Ci siamo regalati una grande serata. Futuro? Non ci penso, sono concentrato per la semifinale di ritorno”

Jadon Sancho, attaccante del Borussia Dortmund, ha parlato a CBS Sports, dopo la vittoria sul PSG, proiettandosi anche sul futuro.

Queste le sue parole: “Apprezzo, ma non è finita. Dobbiamo giocare a Parigi e provare a concludere il lavoro. Apprezzo il fatto che alcuni ex giocatori (si riferisce a Del Piero e Micah Richards ospiti della trasmissione, ndr) mi facciano dei complimenti. La prendo partita dopo partita. Sono arrivato qui a 17 anni, mi hanno dato l’opportunità di essere professionista, mi hanno rivoluto qui. Darò tutto per i miei fans”

Rimarrai? “Non lo so, sono mentalizzato sul presente in questo momento”.

Foto: twitter Borussia