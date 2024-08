Sancho-Chelsea si può procedere. Juventus completamente defilata da ieri

Come vi abbiamo raccontato ieri, la Juve si è defilata completamente dalla corsa per Sancho, a causa dell’elevato costo dell’operazione per le alte richieste del Manchester United. Nell’ultimo dialogo di ieri tra club e intermediari è stato ribadito che per la Juve la sostenibilità dell’affare poteva essere solo in prestito da 5-6 milioni tutto compreso (ci riferiamo al costo del prestito e al contributo sull’ingaggio), senza diritti e/o obblighi. Il Manchester United chiedeva di più. Via libera, dunque, al Chelsea che può procedere con le trattative per ingaggiare l’esterno inglese.

Foto: Instagram Sancho