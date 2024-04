Sancho: “Atletico squadra forte ed esperta, ma avremo le nostre chance. Non vedo l’ora che arrivi mercoledì”

Jadon Sancho, giocatore del Borussia Dortmund, in prestito dal Manchester United, ha parlato ai canali ufficiali del club tedesco in vista della sfida contro l’Atletico Madrid di mercoledì.

Queste le sue parole: “Non vedo l’ora che arrivi mercoledì, anche se ovviamente sarà una partita molto dura. L’Atletico Madrid è una squadra forte ed esperta, ma avremo le nostre chance. A Madrid non è mai facile, in più loro hanno una grande squadra. Dobbiamo stare attenti e uniti, sono sicuro che possiamo batterli così. Le loro prestazioni parlano da sole, in difesa sono molto forti e non dobbiamo sottovalutarli. Atteniamoci al piano e lottiamo fino alla fine, credendo in noi stessi e che riusciremo a farcela”.

Foto: twitter Borussia