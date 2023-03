Sanchez: “Una volta dissi a Inzaghi che se non mi avesse fatto giocare avremmo perso il derby. E così accadde”

El Nino Alexis Sanchez, ex attaccante dell’Inter, ora al Marsiglia, ha parlato della sua esperienza in nerazzurro, ricordando un episodio con Simone Inzaghi in un derby con il Milan.

Queste le sue parole: “Una volta ho detto a Inzaghi che se non mi avesse fatto giocare contro il Milan avremmo perso la partita. Ho detto: ‘Mister, occhio che possiamo perdere’. E accadde proprio così. Non gli ho detto più niente, dovevo essere come un elefante: bocca chiusa e orecchie grandi. Poi l’Inter ha perso, ma ancora mi domando: perché Inzaghi non mi fece giocare?”.

Foto: twitter Marsiglia