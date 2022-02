Ai microfoni di Mediaset, al termine della gara con la Roma, ha parlato Sanchez: “Nel derby abbiamo giocato meglio noi ma dovevamo restare sempre svegli e non dovevamo sbagliare. Siamo tranquilli e siamo sempre primi in classifica. Più gioco e meglio mi sento ma decide sempre l’allenatore. Lo ripeto, è difficile giocare 5-10 minuti. Per rendere deve giocare”.

FOTO: Twitter Inter