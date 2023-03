Sanchez rinasce in Francia: El Niño Maravilla trascinatore del Marsiglia

Alexis Sanchez lascia l’Inter e torna protagonista. L’attaccante cileno sta facendo bene in Francia, trascinatore del Marsiglia guidato da Igor Tudor. El Niño Maravilla ha messo a segno sedici reti in trentaquattro presenze, di cui dodici marcature in venticinque partite di campionato. In Ligue 1 è il capocannoniere del suo club, attualmente secondo in classifica con 7 punti di ritardo dal PSG primo. La recente caduta dei parigini, in casa contro il Rennes, alimenta il sogno rimonta e titolo di Sanchez e compagni. Il trentaquattrenne, classe ’88, ci sta mettendo tutto sé stesso affinché l’OM possa ritrovare il maggior titolo nazionale che manca dalla stagione 2009-2010. D’altronde fu chiaro lo stesso calciatore, che solamente poche settimane fa disse le seguenti parole: “Io sono qui per vincere, voglio essere un campione, l’ho detto dal primo giorno. Nella mia carriera ho sempre vinto, ho sempre avuto questa voglia. Sono qui per vincere titoli, non mi interessa essere secondo o terzo o quarto. Per il futuro vedremo in base ai risultati e alla qualificazione in Champions”.

Foto: Instagram ufficiale Sanchez