Sanchez: “Regaleremo qualche grande gioia ai nostri tifosi. Conte ci indica la strada”

Alexis Sanchez, calciatore attualmente all’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale ufficiale del club nel corso di Matchday Programme, il consueto appuntamento che precede le partite nerazzurre. Di seguito alcune sue dichiarazioni.

“Antonio Conte ti fa conoscere nuove cose sul calcio, ti spiega le giocate: è un lavoro profondo, tutto guidato dalla sua mentalità, che è mirata alla vittoria. Ci indica la strada”.

“Abbiamo la possibilità di riprendere a giocare e praticare lo sport che amiamo anche se sappiamo che sarà in condizioni diverse. Faremo di tutto per farci trovare pronti e per regalare qualche grande gioia ai nostri tifosi.”

Foto: Twitter ufficiale Inter