Sanchez nel recupero risponde a Bremer: 1-1. Il Milan a +4 (con una partita in più)

Pari all’ultimo istante dell’Inter, che strozza in gola l’urlo di gioia del Torino. Nerazzurri stanchi e poco concreti, che devono ringraziare un acuto di Sanchez, che ha risposto alla rete di Bremer nel primo tempo. La distanza dal Milan capolista è ora di 4 punti, seppur con una partita in più dei rossoneri.

Dopo un primo tempo molto combattuto chiuso in vantaggio grazie ad una zampata del difensore brasiliano, i nerazzurri hanno sbattuto ancora una volta contro Berisha. Al 52′ è Dimarco a centrare in pieno l’ex Spal, mentre al 60′ Dzeko manda di poco fuori.

Inzaghi al 68′ mette Sanchez togliendo Lautaro. È proprio il cileno a siglare il gol del pari al 94′, sfruttando un bel servizio di Dzeko che qualche minuto si era mangiato un gol su colpo di testa. Finisce così, con un pari che fa felice il Milan e che salva dal ko Inzaghi. Da registrare un possibile rigore non concesso al Torino nel primo tempo, con Guida e il Var che hanno giudicato regolare l’intervento di Ranocchia su Belotti.

FOTO: LaPresse