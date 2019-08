Sanchez-Inter: via libera in arrivo. La ricostruzione della giornata

Via libera in arrivo, domani è il giorno. Per Alexis Sanchez all’Inter le prossime ore saranno quelle giuste per definire i dettagli, non sono previste sorprese. Confermiamo la formula: prestito gratuito (passaggio importantissimo) con diritto di riscatto per una cifra dai 12 ai 15 milioni. L’Inter pagherà 4 milioni di ingaggio più eventuali bonus e in caso di riscatto (a quel punto quasi automatico) garantirebbe un ingaggio da 6-6,5 a stagione a partire dal 2020-2021. Sanchez otterrà la maglia numero 7, Lukaku non vede l’ora di riabbracciarlo. E non trascorrerà troppo tempo.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United