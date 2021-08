Sanchez: “Il recupero prosegue bene. Non vedo l’ora di tornare in campo”

Alexis Sanchez, attaccante dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente cilena Mega, , in merito al suo stato di salute e della non convocazione della Nazionale cilena per le gare di Qualificazione ai Mondiali 2022.

Queste le parole di Sanchez: “Il recupero sta andando bene, in questi giorni mi allenerò e vediamo come va. Spero di recuperare presto, vorrei tornare in campo subito dopo le gare della Nazionale. Ho tanta voglia di tornare in campo, mi spiace aver dovuto rinunciare alle partite con il Cile, ci tengo tanto alla Nazionale ma in questo momento non posso essere d’aiuto. Mi auguro di poter tornare al prossimo step, nelle gare di ottobre e novembre”.

Foto: Instagram personale