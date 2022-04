Sanchez: “Il gol in Supercoppa con la Juve come un film. Scudetto? Siamo sulla strada giusta”

Alexis Sanchez è stato il protagonista del MatchDay Programme in casa Inter, dove ha parlato in visdta della gara con la Roma e anche della finale di Coppa Italia.

Queste le sue parole: “Juve in finale di Coppa Italia? Magari ripetere una vittoria come in Supercoppa. Quel gol è stato come un film, quando ho segnato non pensavo che la partita fosse finita, poi ho guardato la panchina e i miei compagni che venivano verso di me a dirmi che avevamo vinto ed è stato incredibile”.

Sugli obiettivi: “Abbiamo vinto lo Scudetto la scorsa stagione e quest’anno la Supercoppa. Aver segnato quel goal contro la Juventus è stato bellissimo, erano tutti contenti, i miei compagni e i tifosi: siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così. Dobbiamo rimanere concentrati per giocare al massimo tutte le partite che rimangono, abbiamo giocatori di talento ed esperienza e abbiamo bisogno di tutti”.

Foto: Twitter Inter