Sanchez: “Grande partita, ma ci manca ancora qualcosa. A volte abbiamo paura di sbagliare”

Alexis Sanchez ha parlato così a Sky Sport dopo il successo della sua Inter sul Sassuolo per 3-0:

“Facciamo sempre grandi partite, ma ci manca ancora qualcosa nel passaggio finale, a volte c’è paura di sbagliare. Ma facciamo ciò che vuole il mister, stiamo facendo bene”.

Quanto ti senti protagonista?

“A me piace il calcio, più gioco e più mi sento in forma. Ho bisogno di giocare per trovare continuità, dobbiamo continuare così. Io voglio lottare e vincere per una squadra importante come l’Inter.

Con il Real Madrid abbiamo sbagliato tanto e siamo entrati in campo timidi. Ma ho fiducia nei miei compagni e dobbiamo fare bene sia contro le grandi che contro le piccole”.

Foto: Instagram personale Sanchez