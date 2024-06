Sanchez: “Gli ex giocatori, ora opinionisti, devono sostenere il Cile, non dire cose dannose”

Cile nel ciclone della critica dopo il deludente pareggio nella gara di apertura della Copa America contro il Perù.

L’attaccante interista, Alexis Sanchez, ha parlato a La Tercera, difendendo la squadra e i compagni maggiormente attaccati.

Queste le sue parole: “È una persona tranquilla, quando lo si vede bisogna essere critici, ma sostenerlo. Non dobbiamo abbatterlo, credo che abbia molto da imparare. A volte la stampa o le persone che parlano di calcio dovrebbero aiutare il giocatore”. Nel mirino dell’attaccante dell’Inter, che tra pochi giorni saluterà i nerazzurri, anche l’ANFP, rea di non aver organizzato abbastanza amichevoli in preparazione alla manifestazione continentale: “Siamo stati molto imprecisi nei passaggi. Abbiamo giocato solo una partita prima di venire qui”.

Infine Sanchez ha voluto ancora una volta sottolineare quanto sia importante il sostegno da parte della gente: “Siamo tutti cileni e tutti vogliamo fare bene. Anche gli ex giocatori devono sostenere la squadra invece di parlare di cose che sono dannose”.

