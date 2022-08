Sanchez fa volare il Marsiglia nel derby con il Nizza. Prima doppietta in Francia per l’ex Inter

Il Marsiglia vola in testa alla Ligue 1 in attesa del PSG e lo fa con un grande protagonista, ovvero Alexis Sanchez. L’ex Inter ha trovato i suoi primi gol in Francia, una doppietta nel 3-0 dell’OM in casa del Nizza.

Nelle altre gare, perentorio 7-0 del Montpellier in casa del Brest e vittorie di Lorient e Troyes.

Foto: twitter Marsiglia