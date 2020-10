Sanchez: “E’ presto per parlare di scudetto, non dobbiamo rilassarci”

Alexis Sanchez all’anti vigilia di Lazio-Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, Queste le sue parole: “Mi sento in forma, sono un calciatore che più gioca più si sente meglio, in tutti sensi, nel fare gol e assist. Sono molto contento perché ho voglia di giocare e sono felice anche per i miei compagni perché stiamo facendo bene. Mi piace quello che faccio, amo il mio lavoro che è il calcio, in tutta la mia vita ho giocato e sono contento di sentirmi bene ora. Quando sono arrivato all’Inter ho trovato un allenatore che non ti fa mai mollare, che c’è sempre e giocatori che hanno voglia di imparare e vincere qualcosa. Si è creata una famiglia con tutti quelli che lavorano qui e questo è il bello del Club. Con la Fiorentina è stata una partita molto difficile, perdevamo 3-2 poi abbiamo rimontato, c’è stata quella grinta e quella voglia che ci deve essere all’Inter. Abbiamo giocato solo due partite però, è presto per parlare, dobbiamo migliorare in tutti i sensi, nella testa, nel finire la giocata, nel difendere, stiamo facendo bene ma possiamo fare di più. È troppo presto per parlare di scudetto, ora dobbiamo giocare e migliorare, essere più determinanti. Non dobbiamo rilassarci ma essere sempre infuocati nel voler vincere ogni partita, facile o difficile. Vidal lo conoscono tutti, io lo conosco da 15 anni, abbiamo giocato tanto insieme, è un giocatore che capisce molto il calcio e trovare un calciatore come lui è difficile oggi, sa quando passare la palla, ha una visione a 360 gradi del gioco. Lautaro e Lukaku sono due potenze. Hanno diverse qualità, come tutti gli attaccanti. Loro hanno la voglia di fare gol sempre e per un giocatore che gioca in attacco deve essere così”.

Foto: instagram Sanchez