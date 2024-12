Sánchez (dg del Real Madrid): “Noi come il villaggio di Asterix in un mondo dominato dai Romani”

Il direttore generale del Real Madrid, José Ángel Sánchez, ha preso parte a uno studio condotto dalla Harvard Business School (HBS) sul club. Durante la presentazione ha parlato del conflitto tra Florentino Perez e la UEFA, spiega poi il cambio di politica sul mercato attuata dal Real Madrid, più favorevole all’acquisto dei giovani.

“Se vogliamo preservare la posizione di leadership del calcio nell’industria dello sport e dell’intrattenimento, dobbiamo cambiare il sistema. Gli attuali organi di governo sono come i musicisti del Titanic, che hanno continuato a suonare anche quando la nave è affondata. Il sistema come lo conosciamo è finito: dobbiamo organizzare le cose in modo diverso: questa era la logica alla base della SuperLega ed è ancora più urgente ora. I ricavi dai diritti mediatici sono così alti che rendono difficile per tutti competere. Il divario è probabilmente destinato solo ad aumentare. Poi ci sono i club controllati dagli Stati, che non sono in grado o non vogliono garantire una competizione onesta tra i club. Ci sentiamo come il villaggio di Asterix in un mondo dominato dai Romani”, ha detto Sánchez. “Anche noi sentiamo di avere la nostra pozione magica: siamo un club molto speciale, con una forte tradizione, ma continuiamo a dover combattere queste battaglie per difenderci. Una cosa è combattere le aziende private, un’altra è combattere i paesi che possiedono club e hanno infinite risorse di denaro”.

Foto: X Real Madrid