Sanchez carica l’Inter: “Lotterò per essere titolare, voglio vincere”

Alexis Sanchez promette battaglia. L’attaccante cileno è pronto a prendersi l’Inter dopo aver ben figurato con la propria nazionale. Queste le sue parole dopo la sfida contro l’Argentina: “Sono felice, non giocavo da due mesi. Siamo stati bravi a tenere testa all’Argentina. Devo ritrovare la migliore condizione e spero di farlo il prima possibile in Italia. Voglio lottare per un posto da titolare e voglio vincere”.

Foto: Sito Nazionale Cile