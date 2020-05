Sanchez: “Al Manchester, con Mourinho, si era creato un clima non salutare”

Intervistato dalla BBC, Alexis Sanchez, attaccante cileno dell’Inter in prestito dal Manchester United, ha parlato della sua esperienza ai Red Devils: “Mourinho è uno dei migliori allenatori del mondo per il modo in cui allena, il modo in cui studia i video, il modo in cui si occupa delle cose. Ma poi, all’interno del gruppo c’era la sensazione di ritrovarti prima dentro e poi fuori dalla squadra. A volte non ho giocato, poi l’ho fatto, quindi non l’ho fatto e da giocatore ho perso fiducia. Ogni giocatore perde fiducia in questo modo. E poi si era creata un’atmosfera che non era salutare.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Manchester United FC