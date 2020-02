Sanches rivela: “Io a un passo dal Psg. Ecco perché l’operazione saltò”

Renato Sanches, ex centrocampista del Bayern Monaco e attualmente in forza al Lille, ha svelato un interessante retroscena di mercato durante un’intervista concessa al quotidiano portoghese Record. Queste le sue parole: “Se sono stato a un passo dal Psg? Sì, è accaduto lo scorso anno. Ho ricevuto una proposta dal club francese che poi non si è concretizzata. La fumata nera, però, non è dipesa da me. Io, infatti, avevo già accettato tutto. È stata una scelta del Bayern”.

Foto: sito ufficiale Bundesliga