Sanabria-Vlasic, il Torino cala il bis al Sassuolo (2-1)

Il Torino vince 2-1 contro il Sassuolo. Partono forte i granata e il primo squillo della gara capita sui piedi di Sanabria che, a pochi passi dalla porta, non riesce a battere Consigli. Ma il centravanti rimedia subito all’errore e al 5′ porta avanti il Torino sul Sassuolo. Ma il vantaggio granata dura poco. Al 18′ gli uomini di Juric perdono palla in uscita di azione, con Berardi che recupera e appoggia verso il limite dell’area dove Thorstvedt, con un sinistro preciso e potente, fredda Milinkovic–Savic per l’1-1. Al 38′ il Torino sfiora nuovamente il vantaggio con Duvan Zapata, ma la sua conclusione esce di poco alla destra della porta difesa da Consigli. Nel finale ancora protagonista il portiere neroverderde sul colpo di tacco tentato da Vlasic. Nella ripresa il primo squillo è a tinte neroverdi con Laurienté che trova l’incrocio dei pali. Ma è il Torino a tornare nuovamente in vantaggio con la rete di Vlasic.Al 74′ i granata sfiorano anche il gol del 3-1, ma Zapata fallisce il tap-in. Termina così allo Stadio Olimpico Grande Torino, gli uomini di Juric trovano il secondo successo consecutivo in campionato dopo il successo per 1-0 contro il Lecce.

Foto: Instagram Torino