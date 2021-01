Sanabria-Torino, ci siamo. Il giocatore è arrivato in Italia

È praticamente fatta per Sanabria al Torino. Dopo l’incontro di oggi pomeriggio, i granata avrebbero chiuso con il Betis. L’attaccante sarebbe il rinforzo ideale per Nicola, che lo ha già allenato al Genoa nel 2019-20. Il nativo del Paraguay ha segnato 9 reti in 39 apparizioni con la maglia rossoblù. Si attende solo l’ufficialità.

Foto: Twitter Genoa