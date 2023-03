Sanabria: “Siamo un po’ giù. Raccogliamo una sconfitta dopo essere andati per due volte in vantaggio”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante del Torino Antonio Sanabria ha così commentato la sconfitta per 4-2 nel derby della Mole contro la Juventus: “Nel primo tempo abbiamo giocato bene ma dovevamo concretizzare di più e contro queste squadre se non fai gol poi paghi, è un aspetto su cui dobbiamo lavorare. Con Miranchuk abbiamo più tecnico e chiaramente influenza il nostro gioco. Il mister mi chiede i gol e di aiutare la squadra, ma anche di far giocare la squadra, le sponde e il lavoro sporco, io ci provo. L’umore dello spogliatoio? Normale, eravamo tutti un po’ giù, ci tenevamo tanto a questa partita anche perché siamo andati due volte in vantaggio e raccontiamo una sconfitta”.

Foto: Instagram Sanabria