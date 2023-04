Sanabria risponde a Pinamonti: è 1-1 tra Sassuolo e Torino

Vantaggio del Sassuolo alla prima occasione con Pinamonti, che ritrova la rete dopo mesi e al 36′ sblocca la gara. Il Torino accusa il colpo e al 52′ rischia la doccia gelata del 2-0, con Laurienté che trova il gol ma in fuorigioco e il VAR annulla.

A quel punto il Torino prova a crederci, insiste la compagine di Juric che trova il giusto pareggio al 66′ con Toni Sanabria. Ottavo gol in campionato per il giocatore che nel 2023 sta facendo cose importanti. Finale con il Torino che prova di più a vincerla. La termina 1-1, un pareggio che fa salire il Torino a 38 e il Sassuolo a 37, che ferma una striscia di 4 vittorie di fila.

Foto: twitter Torino