Sanabria: “Felice per il gol. Spero di fare sempre meglio. Mercato? Sono contento qui”

Antonio Sanabria, attaccante spagnolo del Torino, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro l’Empoli.

Queste le sue parole: “Qui ho fatto la mia prima partita con il Genoa, oggi peccato che il gol non sia servito per portare a casa i tre punti ma sono felice per la rete. Dovevamo fare qualcosa in più, eravamo sotto di due gol, abbiamo messo giocatori più offensivi e siamo riusciti a pareggiarla. Sono contento delle mie 200 presenze, spero di fare ancora di più. Il mio ultimo gol con la maglia del Torino? Io sono contento dove sono”.

Foto: twitter Torino