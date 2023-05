Sanabria: “Dobbiamo fare le ultime due partite alla grande. Alcune volte bisogna stringere i denti e andare avanti”

Antonio Sanabria a DAZN ha commentato la partita odierna: “Sono contento per il momento che sto vivendo, non sapevo se potevo essere a disposizione perché non mi sono allenato in settimana. Sono riuscito ad arrivare in buona forma, abbiamo fatto una bella partita peccato che non riusciamo a vincere in casa però la prestazione c’è stata. Abbiamo la mentalità giusta, vogliamo crescere e migliorarci. Cerchiamo di fare queste ultime due partite alla grande e poi riposarci pensando a quella che verrà. A volte bisogna stringere i denti e andare avanti, con l’aiuto dello staff medico ce l’ho fatta a esserci e sono contento di aver segnato”.

