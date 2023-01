Sanabria colpisce, Vilhena risponde: 1-1 tra Salernitana e Torino

Partita dai due volti tra Salernitana e Torino, finisce 1-1. I granata di Juric hanno dominato nel primo tempo, trovando il gol con Sanabria al 36’, colpendo un palo con Schuurs e creando diverse situazioni di pericolo con la Salernitana in grossa difficoltà. I granata di Nicola hanno reagito molto bene nella ripresa, con un modulo più offensivo (Piatek al posto di Bohinen). Il pareggio dopo soli 5 minuti con una bellissima progressione di Vilhena e conclusione nell’angolino sul palo di Milinkovic-Savic. Sulle ali dell’entusiasmo la Salernitana è andata vicina al raddoppio con Piatek e Candreva, ma subito dopo il Torino ha ripreso il controllo come nel primo tempo: Ochoa protagonista come contro il Milan, palo di Rodriguez al 40’ st. Un punto importante soprattutto per Nicola, entrato recentemente in discussione malgrado le smentite del club.

Foto: Twitter Torino