Sanabria carica il Torino: “La Juventus è una grande squadra, ma siamo pronti”

Subito decisivo al suo arrivo si prepara per vivere il suo primo derby della Mole con la maglia del Torino. Antonio Sanabria, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

Sul Covid: “E stato difficile, non lo nascondo, la situazione si è pure complicata perché non ero da solo. Con me c’erano mia moglie e la mia figlia di un anno mezzo che, naturalmente, vuole sempre giocare. Io e mia moglie eravamo positivi, quindi può immaginare come questo ci abbia creato delle difficoltà in più. Queste esperienze della vita ti aiutano però a capire che bisogna apprezzare quelle piccole cose che, invece, quando stai bene, non riesce a vedere”.

Sulla Juventus: “La Juventus è una grande squadra, sono forti, ma noi siamo pronti: dobbiamo fare una grande partita per portare a casa un risultato positivo, che ci serve tanto. Questa lunga vigilia ci sta facendo bene perché ci ha dato l’opportunità di lavorare molto e preparare al massimo il derby”.

Sugli obiettivi personali: “Per noi attaccanti la maniera migliore per aiutare la squadra è segnare gol pesanti. Finora i due gol che ho fatto non sono serviti perché non ci hanno portato punti, ma continuando a lavorare come stiamo facendo presto ne usciremo”.

