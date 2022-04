San Siro si stringe per Mihajlovic: “Forza Sinisa, la famiglia rossonera è con te”

Come noto, Sinisa Mihajlovic sta combattendo nuovamente contro la leucemia e questa sera non sarà presente a San Siro per la sfida col Milan. Il pubblico rossonero ha però rincuorato il tecnico serbo, con un passato proprio sulla panchina rossonera, esponendo un bello striscione: “Forza Sinisa, la famiglia rossonera è con te”.

FOTO: Twitter Bologna