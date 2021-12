San Siro sarà una bolgia, Milan-Liverpool verso il pienone

L’ultima giornata di Champions è alle porte. Milan-Liverpool sarà una sfida sentitissima, sia per l’importanza delle squadre e della partita, sia perché il Milan si gioca la qualificazione agli ottavi. Per questo motivo San Siro sarà, molto probabilmente, tutto pieno. Ovviamente la capienza è al 75% a causa delle diposizioni per la pandemia, ma gli oltre 50 mila posti disponibili saranno tutti occupati, per una sfida che si preannuncia infernale. Foto: sito ufficiale Milan