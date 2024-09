Ufficiale: San Siro non ospiterà la finale di Champions del 2027. Il comunicato

Con un comunicato ufficiale, la UEFA ha annunciato che il Meazza non sarà sede della finale di Champions del 2027. Il Comitato Esecutivo si era riunito a Dublino a maggio 2024 per definire le sedi delle finali europee per le stagioni 2026 e 2027. San Siro era stato selezionato per il 2027 ma ad una condizione: la proposta di un progetto di ristrutturazione ufficiale entro settembre. La richiesta non è stata pervenuta dall’amministrazione locale, che ad oggi non può garantire che in quel periodo non possano esserci dei lavori in corso, e per questo la UEFA raprirà quindi il processo di selezione di un nuovo impianto.

Il comunicato: “Poiché il Comune di Milano non poteva garantire che lo stadio San Siro e le aree circostanti non sarebbero stati interessati da lavori di ristrutturazione nel periodo della finale della UEFA Champions League 2027, è stato deciso di non assegnare la finale a Milano e di riaprire il processo di candidatura per nominare una sede adeguata, con una decisione attesa per maggio/giugno 2025″.

