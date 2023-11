San Paolo, ad un passo la firma dell’ex Bayern e Marsiglia Luiz Gustavo

Il media brasiliano Globo lancia l’indiscrezione di mercato: il centrocampista svincolato Luiz Gustavo, ex di squadre importanti in Europa come Bayern Monaco, con cui ha vinto anche una Champions League nel 2013, Marsiglia, Wolfsburg e Fenerbahce, dopo la sua ultima esperienza in Arabia con la maglia dell’Al Nassr sarebbe pronto a un ritorno in patria. Il mediano verdeoro sarebbe vicinissimo alla firma con il San Paolo.

Foto: Twitter luiz gustavo