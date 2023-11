San Marino-Italia U21, le formazioni ufficiali

Alle 18.30 scenderanno in campo San Marino e Italia U21, sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria in programma per il 2025. Di seguito le scelte iniziali dei due tecnici.

SAN MARINO (3-5-2): Amici; Giambalvo, Matteoni, Pasolini; Giocondi, Rastelli, Zannoni, Toccaceli, Contadini; Sensoli, Famiglietti. Allenatore: Matteo Cecchetti.

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Pirola, Ghilardi, Calafiori; Ndour, Prati, Casadei; Volpato; P. Esposito, Gnonto. Allenatore: Carmine Nunziata.

Foto: Instagram Azzurri