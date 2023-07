Samuele Ricci nella lista di Sarri da tre mesi. Ma…

Samuele Ricci è un centrocampista molto apprezzato da Maurizio Sarri, ve lo abbiamo indicato nella lista che abbiamo pubblicato il 30 marzo. I granata dal canto loro, però, lo reputano una pedina di fondamentale importanza all’interno del proprio scacchiere, un fatto dimostrato anche dall’alta valutazione che ne fanno. Ma Ricci – dopo i tentativi in corso per Torreira – è una delle soluzioni più gradite dal tecnico Sarri per la sua nuova Lazio che parteciperà alla prossima Champions. Ma l’alta valutazione non è l’unico “scoglio” nella trattativa. Infatti, anche il rapporto non dilliaco tra i due presidenti Claudio Lotito e Urbano Cairo, potrebbe rappresentare una difficoltà da superare per i biancocelesti.

Foto: Instagram Ricci