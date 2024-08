Samuel Mbangula, la mossa a sorpresa di Thiago Motta

Dopo il 3 a 0 rifilato al Como, Thiago Motta può ritenersi soddisfatto della sua Juve, almeno per il momento. Equilibrio in campo, fase difensiva organizzata, controllo della palla e capacità di determinare negli ultimi metri. Ma a sorprendere i tifosi (ma non Thiago Motta) ci ha pensato anche Samuel Mbangula, pedina offensiva schierata a sorpresa dal tecnico dal primo minuto. Attaccante belga classe 2004, Mbangula proviene dalla Next Gen, ma è riuscito a ritagliarsi un posto tra gli undici titolari grazie al suo impegno in allenamento. Motta ha deciso di schierarlo sulla fascia sinistra, spostando il raggio d’azione di Yildiz in zone maggiormente centrali del campo. E mentre il turco galleggiava alle spalle di Vlahovic e spaziava su tutto il fronte offensivo, Mbangula era chiamato a ricevere palla sull’esterno e puntare l’uomo. Proprio grazie a questa dinamica, è scaturito al ventunesimo minuto il gol dell’1 a 0, propiziato da un cambio di gioco di Weah dopo un amnesia del centrocampo di Fabregas. Ma l’attaccante belga si è reso incisivo non solo in fase realizzativa, ma anche di supporto ai compagni. È proprio un passaggio a tagliare il campo del gioiello bianconero che ha favorito il magnifico gol di Cambiaso, che ha chiuso la gara. Il talento juventino sarà chiaramente chiamato a riconfermarsi nelle prossime gare, ma la gara di ieri ha dimostrato che Mbangula può divenire un fattore importante per questa stagione, e Motta lo sa bene. E non chiamatelo giovane, perchè ha dimostrato di poter essere molto di più.

Foto: Instagram Juventus