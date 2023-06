Walter Samuel alla Gazzetta dello Sport ha detto la sua in vista della finale di stasera. Ecco le sue parole: “I tifosi prepareranno un’atmosfera fantastica, come fecero per noi a Madrid. Ma ora è il momento di questi ragazzi e di mister Inzaghi, se la sono guadagnata alla grade questa finale. Faccio un grandissimo in bocca al lupo a tutto il mondo Inter”.

Foto: samuel sito inter