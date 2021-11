Sampdoria: Yoshida lavora ancora a parte, terapie per Damsgaard. Il report

Antivigilia di campionato per la Sampdoria. Domenica prossima, i blucerchiati faranno visita alla Salernitana per cercare di dare una sterzata alla loro stagione. Appuntamento in mattinata al “Mugnaini” di Bogliasco per la formazione di Roberto D’Aversa che, dopo una seduta video e un riscaldamento tecnico-atletico, ha fatto svolgere al gruppo una seduta incentrata sulla tattica.

Maya Yoshida ha svolto una parte di allenamento individuale sul campo prima di essere preso in cura dallo staff medico. Nik Prelec invece ha effettuato il suo iter di recupero in piscina mentre Ronaldo Vieira sul campo. Terapie e fisioterapie, infine, per Mikkel Damsgaard.