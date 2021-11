Sampdoria, Yoshida ha svolto l’intera seduta in gruppo. Solo terapie per Damsgaard, il report

Prosegue con un allenamento pomeridiano la preparazione della Sampdoria alla sfida con l’Hellas Verona, in programma sabato (ore 15.00) al “Ferraris”. Sul campo 2 del “Mugnaini”, Roberto D’Aversa e lo staff hanno diviso la squadra in due gruppi di lavoro sulla base dei minuti accumulati nelle ultime partite. Maya Yoshida ha svolto l’intera seduta con i compagni.

Individuali. Lavori individuali specifici invece per Fabio Depaoli (affaticamento muscolare al polpaccio destro), Manolo Gabbiadini (fastidio al ginocchio destro) ed Ernesto Torregrossa (contusione al polpaccio destro). Per Nik Prelec e Ronaldo Vieira programma di recupero agonistico sul campo; soltanto terapie e fisioterapia infine per Mikkel Damsgaard. Domani, mercoledì, appuntamento a Bogliasco al mattino.

🏃🏼‍♂️ | TRAINING Pomeridiano a due velocità, mercoledì mattutino in chiave #SampVerona. — U.C. Sampdoria (@sampdoria) November 23, 2021

Foto: sito Sampdoria