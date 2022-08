Sampdoria, Villar: “Qui per Giampaolo, il fatto che ci sia mi fa impazzire”

Gonzalo Villar è un nuovo calciatore della Sampdoria. Dopo l’ufficialità arrivata in giornata, il centrocampista ha rilasciato le prime parole da calciatore blucerchiato: “Sono molto contento di essere qui, avevo voglia perché da giorni stavamo parlando di chiudere. Non vedo l’ora di iniziare con gli allenamenti, già a gennaio sono stato vicino: mi piace come squadra la Samp, poi non è successo ma è capitato adesso. Vuol dire che era meglio ora che a gennaio. Mi piace aiutare la squadra, stare al centro del gioco. Ho voglia di fare bene qui, di star bene coi compagni. Il fatto che ci sia Giampaolo mi fa impazzire. E’ un tecnico che ha sempre fatto migliorare giocatori come me, è stato uno dei fattori per aver voglia di venire qui“.

Foto: Sampdoria Instagram