Sampdoria, tutto ruota intorno a Sensi. Giovinco pronto al nuovo esordio in A dopo 7 anni

Dall’arrivo di Giampaolo, la Sampdoria sembra aver ritrovato qualche certezza. I blucerchiati, infatti, sono riusciti a ottenere il massimo nelle due gare giocate al Ferraris contro Sassuolo ed Empoli, mentre sono stati sconfitti di misura in trasferta contro Spezia e Milan. Stasera un altro test complicato sul campo dell’Atalanta, dove l’anno scorso Quagliarella e compagni ebbero la meglio. Ma ogni partita ha la sua storia e a Bergamo la Samp si presenterà con pedine diverse rispetto a una stagione fa. Giampaolo ha recuperato sia Sensi che Giovinco, anche se nessuno dei due è certo di una maglia da titolare: il primo ha qualche chance in più del secondo. L’ex Inter, infatti, fin da subito si è rivelato importante per il modo di fare calcio del tecnico abruzzese, ma deve fare i conti con la fragilità fisica che spesso gli ha tolto la possibilità di giocare gare importanti. Il ballottaggio con Sabiri permarrà presumibilmente fino a poche ore dal calcio d’inizio. Discorso diverso per Giovinco, che rientra dopo un problema al polpaccio accusato nel tentativo di rimettersi in forma dopo il periodo di inattività: l’ex Toronto è stato convocato, ma il nuovo esordio in Serie A, 7 anni dopo l’ultima presenza con la maglia della Juve, potrà avvenire solo a gara in corso.

Foto: Twitter Sampdoria