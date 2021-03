Sampdoria, tutti negativi nel nuovo giro di tamponi. Ancora a riposo Askildsen e Damsgaard

La Sampdoria continua la preparazione in vista della gara casalinga con il Cagliari. Il ciclo di tamponi effettuato dal ‘Gruppo Squadra’ nella giornata di giovedì – e ripetuto oggi in vista dell’allenamento di domani, sabato – ha dato ancora esito negativo, così nel pomeriggio Claudio Ranieri e lo staff tecnico hanno diviso la rosa blucerchiata in due gruppi sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco.

Gruppi. I calciatori assenti e meno impiegati al derby, compreso Morten Thorsby, hanno svolto una prima fase di attivazione in palestra, quindi circuito di forza funzionale, riattivazione in campo con esercitazione tattica e partitella a campo ridotto. Per i più impegnati invece attivazione, esercitazione tattica e lavoro aerobico di recupero. Programma personalizzato per Ernesto Torregrossa; ancora riposo precauzionale invece per Kristoffer Askildsen e Mikkel Damsgaard. Resta infine in isolamento domiciliare il calciatore per cui permane la positività già riscontrata martedì.